توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

دخلت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، في صراع بات يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقاً دولياً متزايداً.

وشهدت ليلة أمس، سلسلة غارات وهجمات متبادلة، حيث استهدفت طهران مصفاة نفط إسرائيلية، وألحقت أضراراً بشبكة الكهرباء في البلاد، فيما أكد شهود عيان وقوع انفجارات في مناطق سكنية داخل إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ إيرانية، وهو ما يعادل ثلث الترسانة الإيرانية، حسب بيان المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين.

وأضاف دفرين أن «الطيران الإسرائيلي شن ضربات مكثفة باستخدام 50 مقاتلة استهدفت نحو 100 موقع عسكري في إقليم أصفهان وسط إيران، من بينها 20 صاروخاً تم تدميرها قبل دقائق من إطلاقها».

وارتفعت حصيلة الضحايا في إيران إلى 224 قتيلاً، وفقاً لوزارة الصحة الإيرانية، فيما سجلت إسرائيل 24 قتيلاً و592 جريحاً، بينهم 10 في حالة حرجة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران حالة نزوح جماعي، مع محاولة العديد من السكان الفرار بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، وسط تصاعد المخاوف من ضربات جديدة.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً لسكان مدينة تل أبيب، داعياً إياهم إلى مغادرة المدينة بشكل عاجل، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، مؤكداً استعداده لخوض «حرب طويلة وشاملة».



جاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيراً بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وتعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لهجوم إسرائيلي على الهواء مباشرة ما أدى إلى توقف البث، وذلك بعد دقائق من تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس باستهدافه.

وأظهرت لقطات مباشرة على الهواء مذيعة إيرانية كانت تتحدث بانفعال قبل أن يسمع صوت تكسير لتتحول الشاشة خلفها إلى اللون الأسود وتفر المذيعة من مكانها وسط صرخات الحاضرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد، أمس، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية.

وأعلنت إيران أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 45 امرأة وطفلاً وإصابة 75 آخرين بجراح.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قولها: إن حكومة بلادها ملتزمة بتقديم معلومات دقيقة إلى الشعب، داعية الإيرانيين إلى عدم التجمهر عند مواقع الأحداث حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً لعمل فرق الإغاثة والإنقاذ.

وأضافت أن بعض محطات مترو الأنفاق فُتحت لتوفير إيواء طارئ، وأن هناك ترتيبات لفتح محطات إضافية لهذا الغرض.

وعن حركة الخروج من العاصمة طهران، قالت: «نحترم قرار السكان بالخروج، لكننا نطلب منهم التعاون الكامل مع عناصر شرطة المرور والالتزام بتعليماتهم لضمان سلامة الجميع».

وحذرت الإيرانيين من الانسياق وراء الشائعات أو الرسائل النصية التي تدعو إلى إخلاء المدن، موضحة أن الخدمات العامة مستمرة، فيما تم تعليق بعض الأنشطة مثل سوق الأسهم حماية للأموال، بينما تواصل البنوك عملها كالمعتاد.

بدوره، قال تسيفيكا بروط، رئيس بلدية «بات يام» قرب تل أبيب، إنه سيتم هدم 22 مبنى بشكل عاجل، من بين أكثر من 75 مبنى في البلدية تضررت نتيجة سقوط صاروخ إيراني على البلدة.

وأشار بروط إلى أنه شكَّل لجنة لإدارة ترميم المنطقة السكنية التي سقط فيه الصاروخ. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن اللجنة ستبدأ عملها من أجل إعادة بناء ما هُدِم، وهدم ما يُطلب هدمه.

وقال: إن «75 مبنى تضررت جراء سقوط الصاروخ الإيراني، و22 مبنى منها تحتاج إلى الهدم بشكل عاجل».