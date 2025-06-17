بيرني ساندرز: قدمت الليلة تشريعا لمنع ترامب من جرنا إلى حرب غير شرعية مع إيران

أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أنه قدم تشريعا لمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جر الولايات المتحدة إلى حرب غير شرعية مع إيران. وحذر ساندرز من أن خوض حرب جديدة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى إزهاق أرواح لا تحصى وإهدار تريليونات الدولارات.

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