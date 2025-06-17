ماكرون دعا إلى وقف إطلاق النار وأكد ضرورة العودة للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وأكد ماكرون على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في إيران وإسرائيل.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، مشيرا الى ان "الاميركيين عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث".
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