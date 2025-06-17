هآرتس عن بروفيسور في معهد وايزمان: صواريخ إيرانية دمرت المختبر وتسببت بانهيار 3 طوابق وأضرار واسعة

ذكرت صحيفة هآرتس، نقلًا عن بروفيسور في معهد وايزمان، أن المعهد تعرض لاستهداف بصاروخين من قبل إيران، ما تسبب بدمار كبير للغاية.

وأوضح البروفيسور أن المختبر دُمر بالكامل، وأن أحد الصواريخ أدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المعهد، مضيفًا أن الدمار طال مبانٍ مجاورة، وأن كثيرًا من المختبرات دُمرت بشكل واسع.