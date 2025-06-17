ذكرت صحيفة هآرتس، نقلًا عن بروفيسور في معهد وايزمان، أن المعهد تعرض لاستهداف بصاروخين من قبل إيران، ما تسبب بدمار كبير للغاية.
وأوضح البروفيسور أن المختبر دُمر بالكامل، وأن أحد الصواريخ أدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المعهد، مضيفًا أن الدمار طال مبانٍ مجاورة، وأن كثيرًا من المختبرات دُمرت بشكل واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن بروفيسور في معهد وايزمان: صواريخ إيرانية دمرت المختبر وتسببت بانهيار 3 طوابق وأضرار واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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