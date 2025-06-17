"النشرة": تحليق طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنه "تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا العرقوب و​مزارع شبعا​ وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق المرتفعات المطلة على الاراضي السورية في الجهة المقابلة وتصل في تحليقها حتى مرتفعات الجولان المحتل الموازي لسهل مرجعيون".

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