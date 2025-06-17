أعلنت مجموعة السبع، في بيان، أننا "نأمل أن تؤدي تسوية الأزمة الإيرانية لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط بما يشمل وقف إطلاق النار بغزة"، لافتةً الى أننا "واضحين باستمرار بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
وذكرت المجموعة، أننا "نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل"، مضيفةً "سنظل يقظين تجاه التداعيات على أسواق الطاقة العالمية وسنكون مستعدين للتنسيق".
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لأمن إسرائيل وسنظل يقظين تجاه التداعيات على أسواق الطاقة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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