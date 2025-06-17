مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لأمن إسرائيل وسنظل يقظين تجاه التداعيات على أسواق الطاقة العالمية

أعلنت ​مجموعة السبع​، في بيان، أننا "نأمل أن تؤدي تسوية الأزمة الإيرانية لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط بما يشمل وقف إطلاق النار بغزة"، لافتةً الى أننا "واضحين باستمرار بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

وذكرت المجموعة، أننا "نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل"، مضيفةً "سنظل يقظين تجاه التداعيات على أسواق الطاقة العالمية وسنكون مستعدين للتنسيق".