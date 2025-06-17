دعت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة البلاد عبر المعابر الحدودية البرية في أقرب وقت ممكن، محذرة من تفاقم الوضع الأمني. وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الرعايا الصينيين في ظل التصعيد القائم.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية في إسرائيل: ننصح مواطنينا بمغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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