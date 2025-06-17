أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى اتفاق مع إيران، مشددًا على أن لدى الولايات المتحدة أصولًا في الشرق الأوسط وستدافع عنها.
وأكد هيغسيث أن بلاده ستدافع عن الموظفين الأميركيين والمصالح الأميركية، مضيفًا أن إسرائيل اتخذت إجراء ضد إيران دفاعًا عن النفس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران وسندافع عن مصالحنا في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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