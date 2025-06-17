وزير الدفاع الأميركي: ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران وسندافع عن مصالحنا في الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى ​اتفاق مع إيران​، مشددًا على أن لدى الولايات المتحدة أصولًا في الشرق الأوسط وستدافع عنها.

وأكد هيغسيث أن بلاده ستدافع عن الموظفين الأميركيين والمصالح الأميركية، مضيفًا أن إسرائيل اتخذت إجراء ضد إيران دفاعًا عن النفس.