نقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر أن البيت الأبيض يبحث مع إيران إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وذكرت المصادر أن الهدف من اللقاء هو بحث مبادرة للتوصل إلى اتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران. وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشت اقتراح عقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن 4 مصادر: البيت الأبيض يبحث مع إيران إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين ويتكوف وعراقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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