فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد بغرفة العمليات ومسؤول اميركي يؤكد أنهم في وضع دفاعي

أفادت شبكة فوكس نيوز بأن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ليست بصدد مهاجمة إيران، وتبقى في وضع دفاعي.