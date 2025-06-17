أفادت شبكة فوكس نيوز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ليست بصدد مهاجمة إيران، وتبقى في وضع دفاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد بغرفة العمليات ومسؤول اميركي يؤكد أنهم في وضع دفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.