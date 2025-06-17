البيت الأبيض: القوات الأميركية تحافظ على وضعية دفاعية في الشرق الأوسط

أكد الناطق باسم البيت الأبيض أليكس فايفر إن القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط، في اليوم الرابع من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأضاف فايفر انه "سندافع عن المصالح الأميركية" في المنطقة".
من جهته، أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث لقناة فوكس نيوز أن "ما ترونه في الوقت الفعلي هو السلام من خلال القوة وأميركا أولا. نحن في وضعية دفاعية في المنطقة، لنكون أقوياء، سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام، ونأمل طبعا بأن يتحقق ذلك".
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