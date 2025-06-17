ترامب غادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بعد دعوته إلى إخلاء طهران

غادر الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ قمة مجموعة السبع، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعدما دعا سكان طهران إلى إخلائها.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنه "سبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".

وأكد ترامب للصحافيين أثناء قمة المجموعة في كندا أنه "أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع"، مضيفا "إيران موجودة في الواقع إلى طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما".