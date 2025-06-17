عدد محدود من الصواريخ أُطلق من إيران نحو شمال إسرائيل قبل قليل

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد ​إطلاق صواريخ من إيران​ باتجاه مناطق شمال إسرائيل، في تطور أمني مفاجئ. ودوّت صفارات الإنذار في مدينة حيفا وبلدة نهاريا ومناطق أخرى شمال البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع دوي انفجارات في المنطقة.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية السكان في شمال إسرائيل إلى دخول الملاجئ بشكل فوري، في ظل استمرار إطلاق الصواريخ. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإطلاق عدد محدود من الصواريخ من إيران نحو شمال إسرائيل.