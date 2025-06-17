أكد مسؤول في البيت الأبيض إن منشور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع إسرائيل.
وأضاف المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ، أن ترامب كان يتلقى تحديثات منتظمة من وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين طوال يوم الإثنين، أثناء تواجده في كندا لحضور قمة مجموعة السبع.
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: حدث ترامب بشأن إخلاء طهران يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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