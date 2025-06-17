سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض: حدث ترامب بشأن إخلاء طهران يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات

أكد مسؤول في البيت الأبيض إن منشور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ، أن ترامب كان يتلقى تحديثات منتظمة من وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين طوال يوم الإثنين، أثناء تواجده في كندا لحضور قمة مجموعة السبع.