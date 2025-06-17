ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع على إخلاء طهران فورا، وجدد القول إنه كان ينبغي على ​إيران​ توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وأكد في تصريح عبر منصة "تروث سوشيال" أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارا وعلى الجميع إخلاء طهران فورا".