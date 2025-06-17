ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع على إخلاء طهران فورا، وجدد القول إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.
وأكد في تصريح عبر منصة "تروث سوشيال" أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارا وعلى الجميع إخلاء طهران فورا".
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