شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: تزييف الوقائع ونشر أخبار مفبركة مخطط إخوانى قديم والشعب المصرى أكثر وعيا والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، من استمرار جماعة الإخوان المسلمين في شن حملات ممنهجة لبث الشائعات وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصري، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال أبو العلا، إن الجماعة الإرهابية تعمل عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام موالية لها لنشر أخبار كاذبة، بهدف إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة وتصعيد الأزمات الاجتماعية.

وأضاف: "ما نشهده من تزييف للوقائع ونشر لأخبار مفبركة هو جزء من مخطط إخواني قديم، لكن شعب مصر أصبح أكثر وعيًا، ولن تنطلي عليه هذه الحيل".

ودعا أبو العلا المواطنين إلى التحقق من مصادر الأخبار وعدم تداول أي معلومات غير موثوقة.

