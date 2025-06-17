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أبو العلا: تزييف الوقائع ونشر أخبار مفبركة مخطط إخوانى قديم والشعب المصرى أكثر وعيا

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أبو العلا: تزييف الوقائع ونشر أخبار مفبركة مخطط إخوانى قديم والشعب المصرى أكثر وعيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: إسراء بدر

الإثنين، 16 يونيو 2025 09:44 م

حذر الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، من استمرار جماعة الإخوان المسلمين في شن حملات ممنهجة لبث الشائعات وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصري، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد. 

وقال أبو العلا، إن الجماعة الإرهابية تعمل عبر منصات إلكترونية ووسائل إعلام موالية لها لنشر أخبار كاذبة، بهدف إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة وتصعيد الأزمات الاجتماعية. 

وأضاف: "ما نشهده من تزييف للوقائع ونشر لأخبار مفبركة هو جزء من مخطط إخواني قديم، لكن شعب مصر أصبح أكثر وعيًا، ولن تنطلي عليه هذه الحيل".

ودعا أبو العلا المواطنين إلى التحقق من مصادر الأخبار وعدم تداول أي معلومات غير موثوقة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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