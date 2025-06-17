الحرب تستهدف العقول والمنشآت

في سلسلة غارات جوية مركّزة، نفذتها إسرائيل على طهران ومناطق نووية حساسة، فقدت إيران نخبة من كبار علمائها النوويين، في واحدة من أقسى الضربات التي استهدفت البنية التحتية البشرية لمشروعها النووي.

هدف الحملة:

تبدو الحملة الإسرائيلية الأخيرة موجهة بدقة لتفكيك قدرة إيران على مواصلة برنامجها النووي، دون إعلان حرب شاملة، عبر شلّ العقول والمنشآت في وقت واحد.

قائمة العلماء الذين تم اغتيالهم:

• د. فريدون عباسي‑دافاني

الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، وأحد كبار المهندسين في برنامج التخصيب.

• د. محمد مهدي طهرانشي

أستاذ فيزياء نووية ونائب رئيس جامعة الإمام بهشتي.

• د. أحمد رضا زلفغاري درياني

أستاذ متخصص في التفاعلات النووية والفيزياء التطبيقية.

• عبدالحميد مينوچهر

عميد كلية الهندسة النووية في جامعة شهيد بهشتي.

• د. علي رضا تقي زاده

مسؤول سابق عن التطوير الهندسي لمفاعل فوردو تحت الأرض.

• د. شهاب الدين رفيعي نجاد

خبير في الديناميكا الحرارية النووية، عمل في مركز أبحاث بوشهر.

• د. مسعود قاسمي

مطور أنظمة الطرد المركزي الحديثة IR-9 وIR-8.

• د. ناصر حجت نجاد

باحث في قسم الوقود النووي، شارك في تصميم مفاعلات صغيرة النطاق.

الإجمالي: 14 عالمًا نوويًا قُتلوا خلال 3 أيام من الهجمات المكثفة.

أبرز المنشآت والمرافق النووية المستهدفة:

1. مفاعل نطنز

• منشأة التخصيب الرئيسية.

• تعرضت لضربات مباشرة، دمرت معدات طرد مركزي متقدمة.

2. منشأة فوردو تحت الأرض

• موقع نووي عالي التحصين داخل الجبال.

• لم يُصب بشكل مباشر، لكن تم عزل محيطه عن شبكات الطاقة.

3. موقع بارشين العسكري

• يُعتقد أنه تجرى به اختبارات تفجير نووية منخفضة الشدة.

• استُهدف بصواريخ عدة دقيقة أدت إلى سلسلة انفجارات ثانوية.

4. محطة بوشهر للطاقة النووية

• استُهدف محيطها الدفاعي دون إصابة لبّ المحطة.

• توقفت أنشطة الصيانة مؤقتًا.

5. مراكز أبحاث في طهران

• شملت الجامعة التقنية ومراكز تطوير وقود نووي.

• تم تدمير مبانٍ إدارية ومعامل لتطوير أجهزة الطرد.

الأثر الإستراتيجي:

• فقدت إيران جيلًا من الكفاءات العلمية التي يصعب تعويضها بسرعة.

• توقفت بعض مشاريع التخصيب لأسباب لوجستية وفنية.

• ارتفاع المخاوف من تسريب مواد مشعة نتيجة تضرر بعض منشآت التخزين.