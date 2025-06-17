بيان خليجي وتحركات سعودية لاحتواء الحرب بين إسرائيل وإيران

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الاستثنائي الـ (48) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وصدر عن المجلس بيان أكد فيه إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران التي تمس سيادتها وأمنها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعرب المجلس الوزاري عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

تعزيز الأمن الوقائي

وأكد المجلس الوزاري على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي، محذراً من أثار ضرب المنشآت النووية لما له من مخاطر بشرية وبيئية جسيمة، والذي يعد تهديداً للسلامة ولنظام الضمانات الشاملة، ومخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استهداف المنشآت النووية.

المطالبة بوقف فوري للحرب

وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما نحو الوقف الفوري لهذه الحرب ومنع التصعيد، لما له من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي، والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأمريكية - الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عُمان.

كما أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

وختاما، أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

مباحثات سعودية دولية

وفي إطار التحركات السعودية لاحتواء الموقف يواصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التباحث مع نظرائه في عدد من الدول، حيث تلقى اتصالًا هاتفيًا، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحث وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي تلقاه، من نظيره الإيطالي أنتونيو تاجاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية.