سلال غذائية لحلب السورية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2020 سلة غذائية في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 2020 أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق. ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.



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