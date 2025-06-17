روسيا تعلن استعدادها للتوسط بين إسرائيل وإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

أعلنت روسيا، أمس، استعدادها للعب دور الوساطة بين إسرائيل وإيران، وبذل كل ما في وسعها لإزالة الأسباب الرئيسية للأزمة بين الجانبين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين بالعاصمة موسكو.

وأضاف بيسكوف: «ندين الإجراءات التي أحدثت توتراً خطيراً في المنطقة، ونرى أن المجتمع الإيراني متحد في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل».

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية منفصلة بشأن هذا التوتر مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.