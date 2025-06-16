أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، أن "الكيان الصهيوني لن يصمد أمام شعبنا واستخدمنا جزءا بسيطا من قدراتنا العسكرية ضده"، لافتاً الى أننا "نحذر أميركا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرهم للمواجهة".
وشددت هيئة الأركان الإيرانية، أنه "سنهزم أي طرف يحاول الاعتداء علينا والكيان الصهيوني أضعف من أن يواجهنا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان الإيرانية: نحذر أميركا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرهم للمواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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