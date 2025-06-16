هيئة الأركان الإيرانية: نحذر أميركا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرهم للمواجهة

أعلنت هيئة الأركان ال​إيران​ية، أن "الكيان الصهيوني لن يصمد أمام شعبنا واستخدمنا جزءا بسيطا من قدراتنا العسكرية ضده"، لافتاً الى أننا "نحذر أميركا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرهم للمواجهة".

وشددت هيئة الأركان الإيرانية، أنه "سنهزم أي طرف يحاول الاعتداء علينا والكيان الصهيوني أضعف من أن يواجهنا".