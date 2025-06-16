طيران الشرق الأوسط: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، أنه "تم التداول بمعلومات مفادها بأن الشركة تقوم ببيع تذاكر سفر من وإلى أنطاليا وأضنة على متن طائراتها، وذلك اعتباراً من 17 حزيران 2025".
وأوضحت الشركة في بيان، أنها "لا تسير أي رحلات إلى هاتين الوجهتين، داعية المسافرين الى توخي الحذر".
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