نتانياهو: اسرائيل تسيطر على اجواء ايران وتواصل تدمير أهداف نووية إيرانية بشكل منهجي

اكد رئيس الحكومة الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ إن إسرائيل "تواصل تدمير أهداف مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني بشكل منهجي"، في ظل العمليات العسكرية المستمرة والمتصاعدة. وشدد نتانياهو في كلمة له، على اننا في طريقنا إلى النصر ونسيطر على الأجواء الإيرانية. ولفت الى اننا قضينا على نصف المسيرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة، ومبنى الإذاعة والتلفزيون. واردف "دمرنا مئات الصواريخ واستهدفنا عددا هائلا من منصات الإطلاق".

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