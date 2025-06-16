الجيش الإسرائيلي: نحاول الوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

أفاد ​الجيش الإسرائيلي​، بأنه "من المهم البقاء في الملاجئ وأدعو الإسرائيليين لمواصلة التقيد بتوجيهات الجبهة الداخلية"، لافتاً الى أن "من يستهدف سكان إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا". هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "هاجمنا بالمسيرات مطار طهران ومركز الاتصالات والتلفزيون ال​إيران​ي الذي استخدم لأغراض عسكرية". وقال "نحاول الوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

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