شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لـ "ABC"، على اننا لا نستبعد اغتيال المرشد الايراني السيد علي خامنئي. واكد بان اغتيال خامنئي لن يصعّد الصراع مع إيران، بل سينهيه، وإسرائيل ستفعل ما ينبغي فعله.

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو اكد بانه لا نستبعد اغتيال خامنئي: اغتياله لن يصعّد الصراع مع إيران بل سينهيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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