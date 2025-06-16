"سرايا القدس": أوقعنا جنودًا إسرائيليين بين قتيل وجريح خلال اشتباك معهم شرق حي الشجاعية

أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلي القوّة الخاصّة في السّرايا أوقعوا مجموعةً من جنود العدو الإسرائيلي بين قتيل وجريح، خلال اشتباك معهم من مسافة قريبة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مساء أمس الأحد".
وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أنّ "في عمليّة مشتركة، تمكّن مقاتلو السّرايا و"كتائب القسام" من استهداف قوّة إسرائيليّة راجلة تحصّنت داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، بقذيفتَي "TBG" مضادّتين للأفراد"، لافتةً إلى أنّ "مقاتلينا قد رصدوا هبوط طائرة مروحيّة مع إطلاق نار وقنابل دخانيّة في المكان المستهدف، لإجلاء القتلى والجرحى".
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