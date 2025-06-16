شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. جرائم "لواء الثورة الإرهابية" استهداف أقسام الشرطة والكنائس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

شكلت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الحركات والجماعات الإرهابية لانتشار أعمالهم الإجرامية، ولعل من هذه الجماعات جماعة لواء الثورة وهى أحد أذرع جماعة الإخوان التى شكلها القيادى الاخوانى محمد كمال تحت اسم الحركات النوعية، ويعتمد التنظيم على استراتيجية “الذئاب المنفردة”، أى أنها تعتمد على تكوين مجموعات مكونة من 5 أفراد يقومون بالعمليات الإرهابية المختلفة دون الرجوع للحركة الأم، أو تلقى تعليمات من قيادات أكبر، شريطة أن يكون أفراد المجموعة غير متورطين فى عمل إرهابى من قبل.

جرائم جماعة لواء الثورة الإرهابية:



استهدفت جماعة لواء الثورة الإرهابية الدولة المصرية بعدد من العمليات، عُدّ أبرزها:

استهداف مديريات الأمن :



تفجير مديرية أمن الدقهلية



وفى 24 ديسمبر 2013، استيقظ أهالى محافظة الدقهلية على انفجار هائل هز أرجاء المحافظة، وأسفر عن سقوط 16 شهيدًا، و150 مصابًا، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وقتها تبنيها للحادث الإرهابى، الذى استهدف مقر مديرية الأمن بمدينة المنصورة، عن طريق سيارات مفخخة، وأسفر الحادث عن انهيار واجهة المبنى الجانبى للمديرية وانهيار جزئى فى عدد من المبانى القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومى، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.



تفجير مديرية أمن القاهرة



وقبل يوم واحد من إحياء ذكرى 25 يناير فى 2014، تعرض مبنى مديرية أمن القاهرة لانفجار أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من 100 شخص، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وقتها، مسؤليتها عن الحادث الإرهابى الخسيس.

استهداف أقسام الشرطة:



تفجير قسم أول شرطة المنصورة



وفى 24 يوليو 2013، استشهد مجند أمن مركزى بالمنصورة متأثرًا بإصابته إثر انفجار شديد وقع أمام ديوان قسم شرطة المنصورة، فى الثانية عشر والنصف صباحًا، بالإضافة إلى إصابة عشرات المجندين والأفراد، وكشفت الأجهزة الأمنية بعد ذلك أن وراء ارتكاب ذلك الحادث، سبعة عناصر إرهابية منتمين لجماعة الإخوان.



تدمير قسم كرداسة



فى 13 أغسطس 2013 قام عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لها بالهجوم على قسم شرطة كرداسة ومهاجمته وتدميره، وأسفر ذلك عن وفاة مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.



استهداف كمين العجيزى بمدينة السادات فى المنوفية



فى الحادى والعشرين من أغسطس 2016، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف كمين العجيزى بمدينة السادات فى المنوفية عبر إطلاق اعيرة نارية، ما أسفر عن استشهاد 2 من رجال الشرطة، وإصابة ٣ آخرين و٢ مدنيين.



استهداف مركز تدريب للشرطة بمدينة طنطا:



فى أول إبريل 2017، أعلنت جماعة لواء الثورة مسؤوليتها عن استهداف مركز تدريب للشرطة بمدينة طنطا، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة قرب المركز ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة ١٣ شرطيا و٣ مواطنين.



استهداف كمين مدينة نصر: فى الأول من مايو 2017، أعلنت الحركة مسئوليتها عن اغتيال 3 من رجال الشرطة، وذلك باستهداف سيارة شرطة بمدينة نصر بطريق الواحة.

تفجير المعادي: فى التاسع عشر من يوليو2017، تبنت الحركة تفجير سيارة أمنية بمنطقة المعادى، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين.



قتل ضابط مصري: فى الثامن من يونيو 2017، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن استهداف الملازم أول إبراهيم عزازى فى حادث إطلاق نار أثناء خروجه من محل إقامته متوجها للمسجد لأداء صلاة الجمعة.



استهداف المنشآت الحيوية



انفجارات بمحيط جامعة القاهرة

ضربت ثلاثة انفجارات محيط جامعة القاهرة فى 2 إبريل 2014، مما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين، فيما أعلنت جماعة «أجناد مصر» وقتها، مسؤوليتها عن التفجير الذى أدى إلى مقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجاوى، وإصابة 5 آخرين.

انفجار كلية الفنون التطبيقية

وبعد أقل من شهر، وقع انفجار أخر أمام كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، فى 28 أبريل 2014، وجاء ذلك عقب العثور على قنبلتين فى الإشارة المرورية التى تربط كلا من شارعى ثروت والجامعة، وانفجرت إحداهما.

انفجار دار القضاء

فى 2 مارس 2015، وقع انفجار بمحيط مقر دار القضاء العالى، أسفر عن مقتل شخص، وإصابة ثلاثة ضباط ومجندين اثنين وأربعة مواطنين،وأعلنت جماعة «العقاب الثوري» وقتها مسئوليتها عن التفجير.

تفجير أبراج الكهرباء

طالت عمليات التخريب والتدمير بعد 30 يونيو شبكات الكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد، إذ تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عال، و510 أكشاك ومحول كهرباء على مستوى الجمهورية، بخسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه خلال عامى 2014 و2015 فقط، بجانب الخسائر الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء.

الهجوم على أتوبيس سياحى بالجيزة: فى الثامن والعشرين من ديسمبر 2018، استهدف الحركة اتوبيس سياحى، يقل عدد 14 سائحا، عبر انفجر عبوة بدائية الصنع.

تفجير معهد الأورام

انفجرت سيارة مفخخة فى عام 2019 أمام معهد الأورام وذلك أثناء سيرها عكس الاتجاه أمام المعهد هربًا من المطاردة الشرطية، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 أخرون والحاق أضرار جسيمة بمبنى معهد الأورام.

استهداف الكنائس والأقباط

كما تم الاعتداء على نحو 70 كنيسة ومنشأة قبطية فى محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش، نذكر منها:

هجوم كنيسة العذراء بالوراق

وفى 21 أكتوبر 2013، أطلق ملثمان النيران على كنيسة العذراء بالوراق أثناء انعقاد «إكليل» داخل الكنيسة، أسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام، وأكثر من 20 مصابًا.

حرق دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا

فى 4 يوليو 2013، عقب بيان عزل مرسى، تم حرق دير العذراء والأنبا إبرام، وما بداخله من محتويات كنيسة العذراء الأثرية، وكنيسة مارجرجس، ومبنى خدمات ومقر إقامة الأسقف، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، إضافة إلى مهاجمة كنيسة مارمينا بمنطقة أبوهلال فى مدنية المنيا، ومهاجمة كنيسة الأنبا موسى الأسود، وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتوف بمنطقة أبوهلال، وحرق كنائس ماريوحنا بشارع السوق والانجيلية بأبو هلال والمعمدانية بمركز بنى مزار.

كنيسة مارجرجس بحدائق القبة

وشهدت ليلة رأس السنة فى 2013، حريقًا فى كنيسة مارجرجس بحدائق القبة، مما تسبب فى إثارة الزعر والرعب فى نفوس المواطنين جميعًا والأقباط خاصة، فيما دبرت الجماعة الإرهابية تفجيرًا جديدًا فى ذات اليوم، شهدته إحدى الكنائس فى مدينة رفح.

استهداف الكنيسة الإنجيلية بالهرم

فى 12 نوفمبر 2015، تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة.

استهداف كنيسة العذراء بأكتوبر

استهدف هجوم مسلح فى 28 يناير 2014، كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

استهداف كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا

وفى 1 يناير 2015، شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة.

انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وفى 11 ديسمبر 2016، استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا.

تفجير الكنيسة البطرسية

في11 ديسمبر 2016، فجر انتحارى نفسه فى قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرام، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية التى تضم المقر البابوى، وقتها، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، معلنًا أن الانتحارى «أبو عبد الله المصري» فجر حزامه الناسف بين المصلين بالكنيسة.

تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية

وفي9 إبريل 2017، استهدف هجومين إرهابيين كنيستى مارجرجرس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، خلال تفجيرات أحد السعف، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

هجوم كنيسة مارمينا بحلوان

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.

استهداف الكنيسة الإنجيلية بالهرم

فى 12 نوفمبر 2015، تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة.

استهداف كنيسة العذراء بأكتوبر

استهدف هجوم مسلح فى 28 يناير 2014، كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

استهداف كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا

وفى 1 يناير 2015، شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة.

انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وفى 11 ديسمبر 2016، استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا.

تفجير الكنيسة البطرسية

فى 11 ديسمبر 2016، فجر انتحارى نفسه فى قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرام، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية التى تضم المقر البابوى، وقتها، أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، معلنًا أن الانتحارى «أبو عبد الله المصري» فجر حزامه الناسف بين المصلين بالكنيسة.

تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية

وفى 9 إبريل 2017، استهدف هجومين إرهابيين كنيستى مارجرجرس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، خلال تفجيرات أحد السعف، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

هجوم كنيسة مارمينا بحلوان

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.

الاغتيالات:

محاولة اغتيال الدكتور على جمعة: فى الخامس من أغسطس 2016، تبنت الحركة محاولة اغتيال مفتى مصر السابق على جمعة، إذ فتح مسلحون النار على مفتى مصر السابق على جمعة أثناء توجّهه لصلاة الجمعة، فى القاهرة إلا أنه نجا.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز: فى الأول من أكتوبر 2016، تبنت الحركة محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه، ونجا عبد العزيز وأفراد حراسته من التفجير.

اغتيال العميد عادل رجائي: فى الثانى والعشرون من أكتوبر 2016، تبنت الجماعة اغتيال العميد عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصرى أمام منزلة بمدينة العبور.

اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات : فى 29 يونيو 2015 حين تحرك موكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة قاطعاً مسافة حوالى 200 متر انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف،وأجريت له عملية جراحية،لكنه فارق الحياة بمستشفى النزهة الدولى

استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح: فى الرابع من نوفمبر 2016، أعلنت الحركة تبنيها عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو أحد أعضاء هيئة محاكمة الرئيس الإخوانى المعزول مرسى آنذاك، بتفجير سيارة مفخخة أمام منزله، ولم يصاب المستشار بأذى.

استهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام فى شارع الهرم: فى التاسع ديسمبر 2016، تبنَّت الحركة استهداف تمركزين أمنيين بمحيط مسجد السلام فى شارع الهرم، ما أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة