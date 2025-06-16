شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الشائعات يكشف حقيقة صورة بوتين حول تكهنات بتحرّك روسى لدعم إيران والان مع تفاصيل الخبر

نفي مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن تكون الصورة المأخوذة من القنوات الروسية تظهر عدادًا تنازليا بجوار صورة بوتين وصاروخ نووي، تثير موجة تخمينات عالمية، خاصة مع التصعيد الإيراني - الإسرائيلي. العداد التنازلي (22) ساعة و21 دقيقة ما أثير من تكهنات حول تحرّك روسي محتمل لدعم إيران.



و أكد المركز أن الصورة المتداولة تعود إلى تغطية القنوات الروسية لخطاب بوتين السنوي أمام الجمعية العامة مجلسي الدوما والاتحاد)، وهو حدث دستوري يُحدد فيه التوجهات السياسية والاقتصادية لروسيا.



ويستغرق إعداد النص عدة أشهر، لذلك تقوم القنوات الروسية بوضع شارة حول الساعة التي ستبدأ فيها كلمة بوتين وذلك بسبب أن هذه الكلمة تصف على أنها مهمة للداخل الروسي والخارج العداد وهي ممارسة إعلامية معتادة.