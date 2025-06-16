شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، عن سعادته الغامرة بما يضمه اتحاد المرأة المنبثق من تحالف الأحزاب المصرية، من نماذج رائدة ومتميزة من عناصر نسائية مشهود لها بالكفاءة والنجاح في قطاعات متميزة، داخل مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماع اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية، بحضور أمينات المرأة داخل 42 حزبا سياسيا، وعدد من رؤساء أحزاب التحالف، أن التحالف يقدم كل الدعم للمرأة والمرشحات التي سيتم الدفع بها خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة، في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب تيسير مطر، إن الإرادة والعزيمة التي لمسها في وجوه الراغبات في الترشح ضمن المكون الحزبي داخل تحالف الأحزاب المصرية، يعزز من عزمنا على دعمهن، مؤكدا أن هذا هو التوجه الدائم داخل تحالف الأحزاب وحزب إرادة جيل، طيلة الوقت وليس وقت الانتخابات فقط، والذي يأتي ضمن إستراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة وتمثيلهن بما يليق بالمرأة المصرية داخل مؤسسات الدولة وفي القلب منها مجلسي النواب والشيوخ.

وكان اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية برئاسة أمل سلام، قد عقد اجتماعا، منذ قليل، وأعلن الدفع بمجموعة متميزة من المرشحات المتميزات، معلنا أن اختيار المرشحات جاء بعد دراسة دقيقة، واستنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل الحقيقي للمجتمع، إيمانا بأن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل هو التزام وطني ومسؤولية سياسية.