شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. أبرز عمليات الحرق والتدمير على أيدى "الإرهابية" أثناء فض اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت عمليات الحرق والتدمير من قبل أنصار الجماعة الإرهابية منذ بداية قيام قوات الأمن بفض اعتصام ميدان رابعة المسلح، وكانت الكنائس وأقسام الشرطة، وبعض المنشآت الحكومية لها النصيب الأكبر من عمليات الحرق والتدمير، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:



حرق مبنى كلية الهندسة: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، بعد الانتهاء من فض الاعتصام قامت عناصر الجماعة الإرهابية بإضرام النار فى مبنى كلية الهندسة.



حرق حديقة الأورمان: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، الموافق يوم الفض عملت عناصر الجماعة الإرهابية إلى اشعال النار فى حديقة الأورمان على خلفية تجمعهم فى ميدان النهضة.



إشعال النيران فى مبنى وزارة المالية: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، أشعلت عناصر الجماعة الإرهابية النيران فى مبنى وزارة المالية.



حرق مقر الأمن الوطنى بالشرقية: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، قام عناصر الجماعة الإرهابية بحرق مقر الأمن الوطنى بالشرقية.



اقتحام مبنى نيابة ومحكمة بنى سويف: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، عمد عناصر الجماعة الإرهابية إلى اقتحام مبنى نيابة ومحكمة بنى سويف.



حرق قسم شرطة الوراق: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، أشعل عناصر الجماعة الإرهابية النار فى قسم شرطة الوراق، ما أسفر عن إتلاف مبنى القسم.



حرق قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثث الضباط: فى الرابع عشر من أغسطس 2013، اقتحم عناصر الجماعة الإرهابية قسم شرطة كرداسة، ما أسفر عن قتل مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.



إطلاق النار على قوات الشرطة والجيش فى منطقة رمسيس: فى السابع عشر من أغسطس 2013، استمر عنف الإخوان فى محيط مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، بعد اعتلاء عدد من عناصرها مئذنة المسجد وأطلاق الأعيرة النارية على قوات الجيش والشرطة.