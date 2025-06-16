شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية الثروة السمكية يكشف تفاصيل تطهير ميناء الصيد في المعدية بإدكو والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن شكاوى الصيادين من أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه من المفترض قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعملية تطهير وتعميق ميناء الصيد بالمعدية في 2022/2023 بتكلفة تخطت الـ13 مليون.

وأكد أنه بدأت الشركة المنفذة للأعمال باستخدام حفارات برية على الأرصفة، حيث تقوم بالحفر وإزالة المخلفات والعوائق، وتنظيف الأرصفة أولا بأول مما حقق تعميق جزء داخل الميناء في المناطق التي تم حفرها، ولكن ذلك لم يحقق الأعمال المناسبة لحركة المراكب داخل ميناء الصيد.

وأوضح، أن الشركة المنفذة قامت مرة أخرى بإحضار كراكة بحرية وتجهيزها للعمل داخل حوض الميناء، وتم تجهيز أحواض الترسيب، ولكن هذه الكراكة لم تقم بأعمال التعميق المرجوة، سواء بمدخل ميناء الصيد أو داخل حوض الميناء، قائلا: ما زالت معاناة الصيادين كما هي في دخول وخروج مراكب الصيد من الميناء إلى البحر والعكس، مما جعل المراكب الكبيرة تهجر المعدية، وتلجأ إلى الموانئ المجاورة في الإسكندرية ورشيد و كفر الشيخ تجنبا للشحوط المستمر به، أواصطدام جسم المركب بتلال الرمال المترسبة في القاع، منتقدا تقاعس هيئة الثروة السمكية عن الدور المنوط بها متابعة تطهير الميناء، لاسيما في ظل تراجع معدلات الصيد بميناء المعدية بإدكو، بشكل ملحوظ.

وطالب، بسرعة نهو أعمال الحفر والتطوير، حرصا على مصلحة الصيادين في إدكو، وبما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة تقديم تقرير عن أعمال الحفر والتعميق التي تمت بميناء المعدية بإدكو، وتوفير كراكة بحرية بصندل داخل الميناء بشكل دائم، بدلا من إجراء مناقصات بالملايين دون جدوى.

ومن جانبه أكد اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ميناء الصيد بالمعدية في إدكو به 400 مركب يخدم 6 آلاف صياد، مشيرا إلى أنه بالفعل تم رصد 15 مليون قبل 3 سنوات.

وأعلن التواصل مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لعمل أعمال التكريك في بحيرة إدكو، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات التطهير في البحيرة.

وقال الحسيني فرحات: هدفنا إنهاء مشكلة الشحوط للمراكب، بما يسهل عمليات الصيد، وإنهاء مشكلات الصيادين في المعدية بإدكو.

من جانبه تساءل النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن موعد انتهاء عمليات التطهير. فيما رد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم إخطار اللجنة بتوقيت عمليات التطهير.