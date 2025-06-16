شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: جار الانتهاء من تشغيل مخبزين بمنطقة حدائق أكتوبر من أصل 9 مخابز والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بسبب مشكلات عجز أعداد المخابز في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

واستعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، بحضور ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن منطقة حدائق أكتوبر على الرغم من اتساعها وزيادة عدد السكان فيها، لا يوجد بها غير 3 أفران فقط، قائلا: "هناك إخلال في حق المواطنين في الحصول على الدعم، قائلا: "الناس بتعاني وبتتحرك من 10 إلى 12 كيلو للحصول على الرغيف المدعم".

وأشار إلى وجود إشكالية كبيرة متعلقة بوجود 4 مخابز في حدائق أكتوبر تم الانتهاء منهم، ولكنهم لا يعملوا حتى الآن، مؤكدا أن من بين إشكاليات فساد منظومة دعم رغيف الخبز تجميع البطاقات التموينية من المواطنين وتحويلها لنقاط، في ظل غياب تام للرقابة، مؤكدا أن هناك إشكاليات تتعلق في الرقابة على الالتزام بوزن الرغيف، وكذلك كفاءته، مطالبا بضرورة بيان الموقف بشأن تشغيل المخابز المغلقة، وإنشاء أفران جديدة

ومن جانبه أكد سمير البلكيمي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن منطقة حدائق أكتوبر يتم تغطيتها بـ3 مخابز، بالإضافة إلى عدد من منافذ شركة المصريين والتي تقوم بالتوزيع في المنطقة من مخابز أخرى.

واعترف ممثل وزارة التموين، بوجود مشكلة في منطقة حدائق أكتوبر، ويتم العمل على إنهاء تلك الأزمة، من خلال التوسع في إقامة مخابز أخرى.

وأشار ممثل وزارة التموين، إلى أنه هناك مخبزين جارى الانتهاء منهما، من أصل 9 مخابز سيتم إنشاءها ضمن خطة التوسع في زيادة عدد المخابز.

واعترض حسين، على عدم كفاية رد مسئول وزارة التموين، لاسيما فيما يتعلق بعدم درايته بأسباب إغلاق 4 مخابز، فضلا عن مواعيد افتتاح المخابز الجديدة المزمع إنشاءها.

فيما تدخل الدكتور محمد علي عبد الحميد، رئيس الاجتماع، مطالبا مسئولي وزارة التموين، بالرد كتابة على طلب الإحاطة.

وطالب مقدم طلب الإحاطة، بأن يتضمن رد وزارة التموين، أسباب إغلاق 4 مخابز في حدائق أكتوبر، وكذلك عدد منافذ توزيع الخبز التابعة لشركة المصريين، وأماكن تواجدها، ومواعيد التشغيل الخاصة بالمخابز المقرر إنشاءها.

وتعهد ممثل وزارة التموين، بموافاة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب مقدم طلب الإحاطة، خلال 5 أيام.