شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب وذلك من خلال عقد شراكات مع دور النشر الخاصة .

وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب الإحاطة، موضحا أهمية الاستثمار الثقافى في الهيئة المصرية، وان الإقبال علي الكتاب المطبوع أصبح منخفض لاسيما بين فئة الشباب، متابعا، العلاقة بين الهيئة العامة للكتاب والشباب أصبحت شبه منعدمة

وأشار حسين إلي أن الكتاب ليس مطبوع فقط بل رقمى أيضا، وأن في ظل التكلفة العالية لطباعة الكتاب، وسهولة تداول المعلومات الرقمية، أصبح الكتب المطبوعة يرثي لها.

وتابع، أنه في ظل انتشار معلومات عديدة عبر الانترنت منها ماهو مضلل للشباب بسب عدم دقة المعلومات، يكون من الأفضل التوسع في الكتاب الرقمى وزيادة التفاعل بين وزارة الثقافة ودور النشر في هذا المجال، متسائلا:" عن خطة وزارة الثقافة في هذا الأمر سواء علي مستوى شكل الكتاب و المادة وطريقة عرضها، وذلك بهدف الوصول لنتيجة متميزة في هذا القطاع.

ودعا عضو مجلس النواب إلي بحث الحلول المناسبة من خلال مكاتب استشارية بالإضافة إلى توفير دعم من وزارة المالية في هذا الشأن، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ ذلك الأمر من خلال رفع الكتب المستهدفة إلكترونيا والسماح بتحملها، مطالبا بخطة لنشر الكتاب الرقمى ولو لمدة ٣ شهور ثم بحث تنفيذ الخطة المستدامة.

وعقب الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، أن وزارة الثقافة لديها محوران أسياسيان في ذلك القطاع وهما محور كلاسيكى والآخر تحديث ومواكب للتطوير، ولدينا في الوزارة أحد المشروعات لإنتاج الكتاب الاليكترونى، حيث يتم نشر 7 آلاف كتاب، بالإضافة إلى طباعة الكتاب ورقيا، مشيرا إلى أن هناك مايسمى سلوك ثقافى، حيث هناك من يرى الكتاب الورقي متوافقا مع سلوكه الثقافى، فالكتاب له عادة مرتبط بها، عندنا طموح مع المجتمع المدني عودة مكتبة الأسرة من جديد.

فيما قال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الهيئة لديها خطط لنشر الكتب بشكل يتناسب مع سياقات العصر، وأن قريبا سيتم تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا.

وأضاف، من خلال متابعتنا اليومية، فهناك إقبال علي شراء الكتاب، وهو ما ظهر في معرض الكتاب، موضحًا أن لدينا نحو 30 معرضًا للكتب بالإضافة للمعارض داخل الجامعات.



