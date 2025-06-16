شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم النواب" يوافق على الموازنة ويوصي بزيادة حافز المعلمين وأساتذة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم والبحث العلمي توافق على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلت على 135 مليار جنيه في موازنة العام الجديد 2025 - 2026، مقابل 118 مليار جنيه في الموازنة السابقة، منها 7 مليار للبحث العلمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وتابع "هاشم": وزارة التربية والتعليم حصلت على 224 مليار جنيه في الموازنة، ونشكر الحكومة على هذه الزيادة، ونطلب دعم الباب الأول بـ500 مليون جنيه حافز تطوير التعليم للمعلمين حتى الصف الثاني الإعدادي، واستمرار تعيين المعلمين في مسابقة 150 ألف معلم، واستكمال بناء الفصول الدراسية للكثافة، موجها الشكر لوزارتي المالية والتخطيط على استجابتهم لطلب اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين وضخوا مبالغ لوزارة التعليم العالي لتخصيصها كاعتمادات إضافية مليار للأدوية.

ودعا رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب بزيادة حافز الجودة 1 مليار جنيه لأساتذة الجامعات، ووضع خطة شاملة للمستشفيات الجامعية لتدخل في التأمين الصحى الشامل.