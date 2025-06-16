شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشكر المستشار محمود فوزي على تفاعله وحضوره الدائم ودعم رؤية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية، وتبنيه للعديد من المواقف الداعمة لرؤية المجلس.

جاء ذلك خلال استعراض نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، موجهاً الشكر والتقدير لوكيلي المجلس على جهودهما وأدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر، كما وجه الشكر للمستشار الأمين العام على أداء مهامه الكبيرة والمتشعبة بكفاءة واقتدار التي انعكست على حسن إدارة وتنظيم دولاب العمل داخل المجلس بمختلف قطاعاته.

وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بأداء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب موجها الشكر لأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، الحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، النور، التجمع، كما وجه التحية والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب، والمستقلين، والمعارضة، على مواقفهم الداعمة لأعمال المجلس خاصة في مشروعات القوانين وما تقدموا به من تعديلات كانت دائماً محل نظر وتدقيق من المجلس.

كما وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير لرؤساء اللجان النوعية مشيراً أن أداء غالبية اللجان النوعية خلال هذا الفصل كان مشرفاً ويعكس الممارسة البرلمانية السليمة التي ساعدت المجلس على أداء رسالته النيابية على أكمل وجه.