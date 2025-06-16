شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الحرب بين إيران وإسرائيل تترك تأثيرات اقتصادية خطيرة على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إن التصعيد بين إيران وإسرائيل يحمل تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة DMC والذي يقدمه الإعلامي هيثم سعودي، أن الصراع تسبب بالفعل في تعطيل حركة الطيران، إلغاء صفقات، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تم تعليقها بسبب المخاوف من استمرار الحرب، وهو ما أدى إلى خسائر في قطاعات الطيران وسلاسل النقل، إلى جانب التأثير المباشر على أسعار الغاز والبترول.

وأكد أن هذه الأزمة لا تقتصر تأثيراتها على طرفي الصراع، بل تمتد إلى دول عدة في المنطقة، من بينها العراق ومصر ودول آسيوية، متوقعًا أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وتباطؤ اقتصادي إضافي خلال الفترة المقبلة.