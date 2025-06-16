أعلن حاكم مدينة دهلران في محافظة إيلام غربي إيران، أنّ "منظومة الدّفاع الجوّي الموحّدة نجحت في رصد واستهداف 8 طائرات مسيّرة إسرائيليّة متطوّرة في سماء دهلران"، مشيرًا إلى أنّ "جميع الطّائرات الّتي تم إسقاطها كانت مزوَّدة بتقنيّات متقدّمة".
وكشف أنّ "في وقت مبكر من صباح اليوم، تمّ اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9" -وهي طائرة هجوميّة واستطلاعيّة متطوّرة أميركيّة الصّنع من إنتاج شركة General Atomics- في منطقة عين الصوله التّابعة لبلدة دشت عباس الحدوديّة في دهلران".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مدينة دهلران الإيرانية: إسقاط 8 مسيّرات إسرائيلية متطورة بينها "MQ-9" أميركية الصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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