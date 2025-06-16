ملك الأردن حذّر من تبعات الهجوم الإسرائيلي على أمن المنطقة: بلدنا لن يكون ساحة لأي صراع

ترأس ملك الأردن ​عبدﷲ الثاني​ اجتماعًا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اطّلع خلاله على جاهزيّة المركز ومختلف مؤسّسات الدّولة، في التّعامل مع تبعات الهجوم الإسرائيلي على ​إيران​.

وأوضح الدّيوان الملكي الأردني، أنّ "الملك استمع إلى شرح من نائب رئيس المركز العميد الرّكن حاتم الزعبي، حول الخطط الاستباقيّة وإجراءات التّعامل مع الأحداث الإقليميّة الأخيرة، بما يحافظ على أمن الأردن واستقراره وسلامة مواطنيه".

وأكّد الملك الأردني "ضرورة إدامة التّنسيق الوثيق بين جميع المؤسّسات، لتعزيز القدرة على التّعامل مع أية تطوّرات، ومواصلة حثّ المواطنين على الالتزام بتعليمات السّلامة العامّة".

من جهة ثانية، شدّد الملك عبدﷲ، خلال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على "أهميّة تضافر الجهود الدّوليّة للتّوصّل إلى تهدئة شاملة"، محذّرًا من "تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن المنطقة واستقرارها". وأعاد التّأكيد على "موقف الأردن الثّابت بأنّه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".