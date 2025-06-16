هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستضرب "الديكتاتور الإيراني أينما وُجد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وذلك بعد استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية في طهران.
واعلن كاتس في بيان، بانه "تم استهداف هيئة البث التابعة للنظام الإيراني، المسؤولة عن الدعاية والتحريض، وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب خامنئي أينما وُجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.