وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب خامنئي أينما وُجد

هدد وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​ أن إسرائيل ستضرب "الديكتاتور الإيراني أينما وُجد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وذلك بعد استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية في طهران.

واعلن كاتس في بيان، بانه "تم استهداف هيئة البث التابعة للنظام الإيراني، المسؤولة عن الدعاية والتحريض، وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان في المنطقة".