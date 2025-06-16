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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بزشكيان أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية

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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بزشكيان أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن ​تركيا​ مستعدة للعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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