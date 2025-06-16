أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن ​تركيا​ مستعدة للعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بزشكيان أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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