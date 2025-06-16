شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ان إيران لن تفوز بهذه الحرب ويجب أن تدخل في محادثات قبل فوات الأوان، واردف "الإيرانيون يريدون التحدث بشأن خفض التصعيد". وراى بان إسرائيل تبلي بلاء حسنا للغاية، وقدمنا الكثير من الدعم لها.
واكد ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انه لن يعارض انضمام الصين لمجموعة السبع، معتبرا بان استبعاد روسيا من مجموعة الثماني كان خطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اكد انه لن يعارض انضمام الصين لمجموعة السبع: إيران لن تفوز بهذه الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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