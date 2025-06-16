وسائل إعلام إيرانية: إعادة بث قناة خبر الإيرانية بعد دقائق من تعرضها للاستهداف الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام ​إيران​ية، عن "إعادة بث قناة خبر الإيرانية بعد دقائق من تعرضها للاستهداف الإسرائيلي".

وكانت قد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن "سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف مبنى الإذاعة والتفزيون الرسمي في طهران".

وكانت قد أفادت وكالة انباء "فارس"، بأن "اسرائيل تقصف مقر الاذاعة والتلفزيون في طهران".

هذا وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يعتزم قصف التلفزيون الإيراني".

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لأول مرة، تهديداً "عاجلاً إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 3 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة".

ولفت أدرعي، الى أنه "في الساعات المقبلة سنعمل في المنطقة وفق ما عمل في الايام الأخيرة في انحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".