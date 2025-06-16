زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "منذ ساعات الصّباح، رصد سلاح الجو عدّة شاحنات تحمل وسائل قتاليّة، من بينها شاحنات محمَّلة بمنصّات صواريخ أرض-جو، كانت تتحرّك من غرب إيران باتجاه طهران، في محاولة لتجنّب غارات الجيش".
وادّعى في تصريح، أنّ "من خلال عمليّات إغلاق دائرة سريعة، هاجم سلاح الجو الشّاحنات، ودمّر الوسائل القتاليّة والمنصّات الّتي كانت بداخلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنات تحمل وسائل قتالية ومنصات صواريخ كانت تتجه إلى طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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