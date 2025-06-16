الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنات تحمل وسائل قتالية ومنصات صواريخ كانت تتجه إلى طهران

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "منذ ساعات الصّباح، رصد سلاح الجو عدّة شاحنات تحمل وسائل قتاليّة، من بينها شاحنات محمَّلة بمنصّات صواريخ أرض-جو، كانت تتحرّك من غرب إيران باتجاه ​طهران​، في محاولة لتجنّب غارات الجيش".

وادّعى في تصريح، أنّ "من خلال عمليّات إغلاق دائرة سريعة، هاجم سلاح الجو الشّاحنات، ودمّر الوسائل القتاليّة والمنصّات الّتي كانت بداخلها".