وزيرة العلوم الإسرائيلية: ضرب السفارة الأميركية في تل أبيب سيساعد في انضمام واشنطن لاحقا للهجوم على إيران

اشارت وزيرة العلوم الإسرائيلية، الى أن "ضرب السفارة الأميركية في تل أبيب سيساعد في انضمام واشنطن لاحقا للهجوم على ​إيران​".

وفي وقت سابق، ذكر سفير أميركا لدى إسرائيل مايك هاكابي، الى "أضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني قرب السفارة بتل أبيب ولا إصابات بين موظفينا"، لافتا الى ان "ستظل السفارة والقنصلية في إسرائيل مغلقتين اليوم مع استمرار سريان الإجراء الاحترازي".