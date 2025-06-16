ستارمر: مجموعة السبع تجمع على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

اشار رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ الى إنه يرى أن هناك إجماعا في قمة مجموعة السبع في كندا على ضرورة ​خفض التصعيد​ في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وأوضح ستارمر للصحفيين، "أرى أن هناك إجماعا على خفض التصعيد. من الواضح أن ما نحتاج إلى فعله اليوم هو تحقيق ذلك وتوضيح كيفية التوصل إليه".