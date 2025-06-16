ستارمر: مجموعة السبع تجمع على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

اشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى إنه يرى أن هناك إجماعا في قمة مجموعة السبع في كندا على ضرورة خفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وأوضح ستارمر للصحفيين، "أرى أن هناك إجماعا على خفض التصعيد. من الواضح أن ما نحتاج إلى فعله اليوم هو تحقيق ذلك وتوضيح كيفية التوصل إليه".
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