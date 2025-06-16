الاتحاد الأوروبي: روسيا ليست وسيطا موضوعيا بين إيران وإسرائيل

اشار الاتحاد الأوروبي الى أن "مصداقية روسيا معدومة كوسيط محتمل بين إيران وإسرائيل"، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الاضطلاع بهذا الدور.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني "ابرم اتفاق شراكة قبل فترة قصيرة بين روسيا وإيران ما يؤشر إلى تعميق التعاون بينهما في مجالات مختلفة تشمل السياسة الخارجية والدفاع. وعلى ضوء ذلك لا يمكن لروسيا أن تكون وسيطا موضوعيا".

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عارضاً المساعدة في تهدئة الصراع.

وفي اتصاله مع بزشكيان، أدان بوتين الضربات الإسرائيلية وقدم تعازيه. وأشار إلى أن روسيا طرحت مبادرات محددة تهدف إلى حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الضربات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "غير مقبولة قطعياً"، محذرة من أن "جميع عواقب هذا الاستفزاز ستقع على عاتق القيادة الإسرائيلية".

وحثت الجانبين على "ضبط النفس لمنع مزيد من تصعيد التوترات، ومنع المنطقة من الانزلاق إلى حرب شاملة".