الجبهة الداخلية الاسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه شمال إسرائيل

اعلنت الجبهة الداخلية ال​اسرائيل​ية بانه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه شمال إسرائيل. واشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي إسرائيل.

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