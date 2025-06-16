أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن "سلطان عمان هيثم بن طارق أجرى اتصالًا هاتفيًّا اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ووجه التعزية والمواساة في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده"، مستنكرًا ما "سببته من أضرار في البنى الأساسية والمنشآت، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".
وأكد بن طارق على "أهمية التهدئة من الجانبين، والعودة للمفاوضات والحوار والتفاهم، لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته الكارثية، حفاظًا على سلامة أرواح السكان والمقدرات".
كما أكد على "حرص وسعي حكومة سلطنة عُمان للمساهمة الفاعلة وبكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة ومنع تفاقمها، وإيجاد تسويات عادلة ومنصفة، بما يكفل عودة الحياة إلى مجرياتها الطبيعية".
من جانبه ثمّن الرئيس الإيراني "الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان لتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ترسيخًا لدعائم الأمن والسلم وتحقيقًا للاستقرار والازدهار لكافة الشعوب".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء العمانية: سلطان عمان أجرى اتصالا بالرئيس الإيراني وأكد أهمية التهدئة والعودة للحوار والمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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