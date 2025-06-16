نتانياهو: على سكان طهران الإخلاء لأننا سنتخذ الإجراءات اللازمة

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأننا "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي". كذلك زعم أن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران"، لافتاً الى أنه "على سكان طهران الإخلاء لأننا سنتخذ الإجراءات اللازمة".

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