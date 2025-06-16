دار الفتوى: الخميس 26 حزيران الحالي بداية السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الفتوى في بيان، أنّ "بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1447 هـ يوافق يوم الخميس السّادس والعشرين من شهر حزيران الحالي 2025م".
وهنأ مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، اللّبنانيّين عامّةً والمسلمين خاصّةً بالسّنة الهجريّة الجديدة، سائلًا الله أن "يعمّ الاستقرار والأمن والسّلام في لبنان والمنطقة، وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة".
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